El Global Ecoturism concluye que el futuro del turismo "pasa por respetar el planeta"

El Global Ecoturism cierra con la idea de que el futuro del turismo "pasa por respetar el planeta"
El Global Ecoturism cierra con la idea de que el futuro del turismo "pasa por respetar el planeta" - GLOBAL ECOTURISM FORUM
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 24 octubre 2025 14:19

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Global Ecotourism Forum 2025 ha cerrado este viernes, tras dos jornadas en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) abordando los retos del ecoturismo, con un mensaje final: el futuro del turismo "pasa por la cooperación, la regeneración del territorio y el respeto profundo por el planeta", informa la organización en un comunicado.

La actual edición, organizada por los departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y de Empresa y Trabajo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona, ha contado con la participación de 57 expertos internacionales y la asistencia de cerca de 400 profesionales del sector.

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur, ha destacado que la organización "ha llegado a la conclusión de que este congreso internacional debe seguir celebrándose en otros lugares".

"A partir de este congreso, empezamos a trabajar para que el sector turístico tenga más y mejor en cuenta la conservación de la naturaleza y la integre en su actividad", ha agregado.

Por su parte, la directora general de Turismo, Cristina Lagé, ha subrayado que la imagen del congreso "refleja precisamente la colaboración y la visión compartida del ecoturismo entre los dos departamentos de la Generalitat", desde la perspectiva tanto de la gestión turística como de la protección del medio natural.

Contador

Contenido patrocinado