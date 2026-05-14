Glovo y los sindicatos acuerdan un ERE de 436 personas, 330 menos que en un inicio

Archivo - Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Glovo y los sindicatos han acordado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 436 personas, 330 menos que las 766 previstas en un primer momento, informa CC.OO. en un comunicado y han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este jueves.

El acuerdo también incluye la posibilidad de recolocación de hasta 68 de esas personas, con prioridad para los mayores de 55 años y colectivos sensibles, y voluntaria si la reubicación supera los 20 kilómetros o para los perfiles de trabajo no motorizados.

La reducción de afectados ha permitido "salvar íntegramente los empleos" en Barakaldo (Bizkaia), Telde (Gran Canaria), Palma (Baleares), Salou (Tarragona), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cullera (València), Santander (Cantabria), Algeciras (Cádiz) y Lucena (Córdoba).

El pacto también incorpora un pago único por kilometraje de 0,25 euros por kilómetro en caso de traslado, que se abonará en la primera nómina como pago único anual calculado sobre 222 días laborales y la distancia de ida y vuelta entre centros.

Los afectados por el ERE contarán con una indemnización igual al número de días de actividad como autónomos dividido entre 222 y multiplicado por 365.