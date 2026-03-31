El Gobierno autoriza a Catalunya a endeudarse por un máximo de 3.111 millones

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha autorizado a Catalunya a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo por un importe máximo de 3.111 millones de euros, informa el Gobierno en un comunicado de este martes.
Catalunya solicitó autorización para formalizar la operación de deuda por dicha cantidad, incluyendo 110.850.000 euros para la adquisición de activo para el parque público de vivienda por parte de Incasol.
Asimismo, ha solicitado financiación por importe máximo de 3.000 millones para la refinanciación del préstamo formalizado en el año de 2023 con el Instituto de Crédito Oficial.