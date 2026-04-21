El Gobierno autoriza a Catalunya a formalizar endeudamientos a largo plazo por 220 millones

Imagen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado a Catalunya a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 220 millones de euros, según recogen las referencias del Consejo este martes.

En concreto, Catalunya ha solicitado autorización por esa misma cantidad para que la sociedad Fira 2000 formalice una operación de deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La autorización del Consejo, que se ha efectuado en base a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), podrá amparar operaciones que se formalicen hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

GARANTÍAS

El Consejo de Ministros también ha autorizado a Catalunya a otorgar garantías por un importe máximo de 60,3 millones de euros en 2026, solicitadas en marzo por el territorio.

En concreto, la autorización permite a Catalunya efectuar operaciones de garantía ante el Institut Català de Finances (ICF) a través de tres líneas: para las empresas del sector industrial y servicios a la producción, por 30.000.000 euros, a la economía social y cooperativa, por 8.323.581,37 euros, y a la promoción cultural, por 8.000.000 euros.

También ha autorizado la concesión de avales por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación y por la Generalitat a cooperativas, por importes de 4 millones y 10 millones de euros, respectivamente.