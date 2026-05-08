El Gobierno avanza en las obras de refuerzo del drenaje de la AP-7 en Cambrils (Tarragona)

Imagen de las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TARRAGONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno ha avanzado en las obras de emergencia para acondicionar el drenaje longitudinal de la AP-7 en su paso por Cambrils (Tarragona), y que comportan la reparación de firmes.

Por ello, quedará cortado desde este viernes el carril derecho de la autopista en sentido Barcelona, entre los kilómetros 261,8 y 270,3, con afectaciones previstas hasta el 4 de junio, informa este viernes el ministerio en un comunicado.

Los cortes se producirán desde las 7.00 horas de los lunes hasta las 20.00 horas de los sábados, en tramos de un máximo de 3 kilómetros, aunque para asegurar la fluidez del tráfico, se han habilitado itinerarios alternativos: la salida 281, enlace de Hospitalet, con conexión con la A-7, y la salida 265, enlace de Cambrils, con conexión con la A-7.