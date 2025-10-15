El gobierno de Collboni anuncia un acuerdo con ERC, que votará a favor de los Presupuestos de 2026

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, se da la mano con ell concejal de ERC Jordi Castellana. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha anunciado este miércoles por la tarde un acuerdo con ERC por el que los republicanos voten a favor del Presupuesto municipal para 2026 y las ordenanzas fiscales.

En declaraciones a los medios, Valls ha explicado que han incorporado las peticiones de los republicanos y que el acuerdo se estructura con el bloque de vivienda, a la que se destinarán unos 239 millones de euros, en mejoras de distrito en infraestructuras deportivas y la creación de un Fondo de Retorno Turístico.

Ha considerado que se trata de un acuerdo positivo porque consolida algunas de las políticas que impulsaron en 2025 y ha emplazado a los partidos a compartir sus propuestas "para enriquecer el presupuesto porque son decisiones que afectan directamente la vida de los ciudadanos".

El acuerdo llega 24 horas después que la líder de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany, supeditara la aprobación a crear, precisamente, un Fondo de Retorno Turístico dedicado exclusivamente a compensar los efectos del turismo en la ciudad.

Pese al apoyo de los republicanos, el gobierno municipal no tiene asegurada aún la aprobación inicial de la propuesta de Presupuestos ni de las ordenanzas fiscales en la Comisión extraordinaria de Economía de este jueves, ya que Junts y PP han avanzado su negativa, mientras que BComú y Vox no se han posicionado.