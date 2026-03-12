El gobierno de Collboni celebra el acuerdo con Junts para el Museo Thyssen: "Estamos muy contentos"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collbon, y la baronesa Thyssen-Bornemisza, Carmen Thyssen - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha celebrado el acuerdo alcanzado con Junts para dar luz verde al Museo Carmen Thyssen en el Palau Marcet, anunciado por los de Carles Puigdemont este jueves: "Estamos muy contentos y confiamos en que salga adelante con la normalidad que toca".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, en las que ha sostenido que el acuerdo consigue que el proyecto ponga "más énfasis en los proyectos culturales", al fijar los usos complementarios del edificio en el 16% en vez de en el 25% que marca la normativa.

También ha destacado que se asegura la adecuación patrimonial del edificio, que anteriormente albergaba varias tiendas y los antiguos cines Comedia, permitiendo avanzar "con la tranquilidad" de que los dos temas que más preocupaban se han resuelto de manera adecuada, dotando al proyecto de una mayor fortaleza.