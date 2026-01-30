El gobierno de Collboni promete un "salto de escala" en la rehabilitación de viviendas del Besòs

Archivo - La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, durante una sesión plenaria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, se ha comprometido a materializar un "salto de escala" en la rehabilitación de viviendas en el barrio del Besòs i el Maresme, reclamado por BComú para desencallar las reformas en muchas de las viviendas que hay en la zona.

El portavoz de los Comuns, Marc Serra, ha defendido durante un ruego aceptado por el gobierno municipal que pese a llegar tarde, el acuerdo es "imprescindible para encontrar soluciones" que estén a la altura de la situación que hay en este barrio.

"Lo que está en juego no es solo la rehabilitación de unas viviendas, lo que está en juego es la posibilidad de que la gente trabajadora pueda seguir viviendo en la ciudad y en el barrio que tanto quieren", ha señalado.

Bonet ha asegurado textualmente que esta es una cuestión que preocupa y ocupa al ejecutivo municipal dada la combinación entre máxima urgencia y alta vulnerabilidad social, el cual precisa de un "foco específico" para solucionar lo que no se ha conseguido hasta ahora.

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de incluir a la Generalitat y de formular una "nueva herramienta" que permita actuar de manera mucho más ágil, y respecto a la financiación, ha afirmado que las ayudas que se concedan deben tener la mínima carga fiscal.