El Gobierno destaca el papel de la industria ante la incertidumbre internacional en Girona

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha reivindicado el papel de la industria ante la "incertidumbre internacional" al considerarla un sector estratégico por sus elevados niveles de productividad y creación de valor añadido, que además ofrece trabajos estables y bien remunerados, en sus palabras.

Lo ha dicho este jueves durante la 7ª edición del Fòrum Carlemany de Girona, donde también ha visitado también la empresa Frit Ravich, que ha recibido un millón de euros del Perte Agroalimentario para mejorar los procesos de fritura de sus productos, informa el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado.

Uno de los aspectos que ha remarcado el secretario de Estado es el "factor de la competitividad" a través de la innovación, y ha recordado que el Ministerio ofrece a los empresarios ayudas a través de Enisa, la línea de financiación de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) o la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI).

La provincia de Girona ha recibido más de 75 millones de euros en ayudas industriales de diferentes líneas gestionadas por el Ministerio: "Es un ejemplo de este nuevo modelo productivo, donde se ha apostado por la I+D y por inversiones especializadas de alto valor añadido", ha subrayado Brustenga.

La industria supone un 16% del PIB nacional, es responsable del 70% de las exportaciones nacionales y emplea a casi 3 millones de trabajadores de forma directa, según los últimos informes.