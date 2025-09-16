El Gobierno destina 500.000 euros para dos Centros de Referencia Nacional de FP en Catalunya

Imagen de archivo - Varios jóvenes caminando por la calle - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, FP y Deportes, destinar 500.000 euros a Catalunya para impulsar dos centros de la Red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de Formación Profesional.

Según informa este martes la Delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado, se trata del CRN de Artes Gráficas de L'Hospitalet de Llobregat y del CRN de Operaciones Mecánicas de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La inversión total propuesta por el Ministerio para transferir a comunidades autónomas es de 7.407.823,79 euros en subvenciones para seguir impulsando la red de CRN de FP --que cuenta actualmente con 40 centros-- para el desarrollo de las actuaciones previstas en sus planes de trabajo anual 2025.

Entre las actuaciones, está el fomento de acciones de innovación y experimentación para el sistema de FP; diseñar estrategias de difusión; desarrollar planes de formación para el personal docente, formadores, expertos y orientadores; acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores y desempleados y empresarios, entre otras.

Para solicitar estas subvenciones, las comunidades autónomas y las entidades pertenecientes a la Administración General del Estado tienen de plazo hasta el 30 de septiembre; y las ayudas son finalistas y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.