Archivo - El buque oceanográfico 'Vizconde de Eza' en una imagen de archivo - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

GIRONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar) han iniciado una campaña científica para estudiar los recursos pesqueros en el Mediterráneo occidental.

El Ministerio explica este jueves en un comunicado que los trabajos se desarrollarán entre los puertos de Palamós (Girona) y Alicante, a bordo del buque oceanográfico del Ministerio 'Vizconde de Eza'.

El objetivo es tener información sobre los índices de abundancia, la biomasa, la estructura demográfica y la distribución geográfica de las especies demersales de la zona, para mejorar la caracterización de las comunidades bentónicas explotadas por la pesquería de arrastre.

Ha explicado que los resultados del estudio "serán de gran interés para las pesquerías dirigidas a especies demersales del Mediterráneo occidental, especialmente para la flota de arrastre de fondo".

Los datos biológicos recopilados en las campañas científicas del Mediterráneo son "fundamentales para conocer el estado de las poblaciones de las distintas especies".