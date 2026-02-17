El Gobierno presta asesoramiento personalizado a 1.460 empresas exportadoras por los aranceles

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ha explicado que el Gobierno ha prestado asesoramiento personalizado a más de 1.460 empresas exportadoras españolas, de las que más de 400 son catalanas, en el marco de la reacción frente al aumento de aranceles de Estados Unidos.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a la prensa antes de reunirse con empresarios catalanes para abordar los retos del comercio internacional, en las que ha añadido que la iniciativa está liderada por el Icex y que en un primer momento iba dirigida a las 500 empresas más exportadoras de España.

López ha recordado que el Gobierno también aumentó de 9.000 millones a 15.000 millones el Fondo de Internacionalización para la Empresa.

Sobre la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización que se celebra este miércoles en Barcelona con la presencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, López ha explicado que se tratarán "los avances del plan de respuesta y relanzamiento comercial" que el Gobierno activó en abril del año pasado tras el anuncio de los aranceles.

Además, se examinará el panorama actual de acuerdos de libre comercio y "muy en particular" los acuerdos de libre comercio con Mercosur e India.

Ha añadido que el viaje que realiza entre este martes y miércoles a Catalunya tiene el objetivo de "apoyar el tejido empresarial catalán altamente internacionalizado", y ha recordado que Catalunya es la comunidad autónoma más exportadora de España.

MERCOSUR

Preguntada por las protestas que ha habido contra el acuerdo con Mercosur, especialmente del sector primario, López ha subrayado que es "un acuerdo muy equilibrado", y ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los agricultores y los ganaderos.

"Es un acuerdo equilibrado que tiene ventajas también muy importantes para el sector agrario, particularmente para determinados productos como pueden ser los vinos, los aceites, los quesos o algunos productos preparados, y ofrece una serie de protecciones especiales para el sector primario", ha dicho.

Ha recordado que hay salvaguardas por si el número de importaciones sube de manera que pueda afectar a productos comunitarios y que se han establecido contingentes "cuidadosamente calibrados" para productos como el vacuno, la carne de ave o el etanol.

López ha subrayado que en el acuerdo "no se rebaja ni un estándar sanitario ni fitosanitario" a los productos del Mercosur.