El Gobierno trabaja en las obras de rehabilitación de la AP-7 en Figueres y La Jonquera (Girona). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIRONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial del firme de la autopista de peaje AP-7 en Figueres y La Jonquera (Girona), informa en un comunicado este viernes.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de Conservación Integral del Sector GI-04, que incluye todas las operaciones de mantenimiento, reparación y rehabilitación de los elementos funcionales de la autopista AP-7 entre los pk 0 y 85.

Contempla las operaciones de fresado-reposición de firme y repintado de marcas viales, por lo que se producirán varios cortes al tráfico, como en la noche del lunes, de 0 a 7 horas, cuando se cortará el ramal de la salida 3 que da acceso a Figueres, y el ramal 3 de incorporación a la AP-7 dirección Girona.

Esa misma noche y hasta el martes, de 23 a 7 horas, se cortará el ramal de la salida 4 que da acceso a Figueres de ambas direcciones, sentido Norte y Sur, así como los dos carriles de la AP-7 sentido Norte (Francia).

Por último, en la noche del martes al miércoles, de 23 a 7 horas, se producirá el corte total de la calzada sentido Norte entre los km 6,5 y 7,5 de la AP-7 y, como itinerario alternativo, se dispondrá de la salida 2 de la autopista dirección La Jonquera; y su incorporación desde el área de servicio o desde acceso 2 (Francia).