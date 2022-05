Goirigolzarri (CaixaBank) pide una regulación que atraiga a los creadores de riqueza

Defiende que hay que apostar por una Europa con más acciones en común

BARCELONA, 5 May.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido que las administraciones adopten una regulación que atraiga a los creadores de riqueza ya que considera que los empresarios son los que cambian las reglas de juego.

Lo ha dicho este jueves en la sesión 'Cambio de era... o era de cambios' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia en Barcelona, junto al presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Goirigolzarri ha defendido la necesidad de que haya competencia pero ha advertido de que se ve afectada cuando hay reglas de juego diferentes: "No puede ser que no tengamos un regulación que no sea la misma para desarrollar la misma actividad con independencia del actor".

En este sentido, ha afirmado que si algo se ha aprendido en los últimos años y crisis es que los arbitrajes regulatorios son una semilla de desestabilización e inestabilidad para un sistema.

"Sé que el tema es muy complicado pero es un tema al que hay que enfrentarse, y los reguladores lo tienen que hacer, y cuanto antes empiecen mejor", ha añadido.

Ha apostado por mejorar la productividad a través de políticas de oferta, lo que, según él, supone reformas complicadas y un desgaste político notable en la actual aritmética parlamentaria.

"Las reformas que tenemos por delante son reformas que compartimos todos. Tenemos la necesidad de hacer una economía más competitiva, y eso significa mercados únicos con masas críticas, significa que no tengamos que tener una regulaciones que protejan a empresas ineficientes", ha añadido.

AUTONOMÍA EUROPEA

Sobre el papel de Europa en el contexto internacional, ha defendido que la organización comunitaria debe adoptar una acción común y replantear formas de gobierno y de gobernanza ante los retos actuales.

"Nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser más autónomos en términos energéticos, de seguridad y tecnológicos", ha dicho.