González-Bueno (Sabadell) dice que la aceptación de la OPA apunta "aproximadamente al 30%"

Archivo - El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Asegura que el 2% de los accionistas clientes del Sabadell han acudido

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha explicado que la aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA apunta "aproximadamente al 30%", en una entrevista concedida a La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press este viernes.

"Lo que no sabemos es si un poquito por arriba o un poquito por abajo y en ese caso, en caso de que fuese por arriba, pues se abre otra situación muy larga y muy interesante", ha dicho, en referencia a que BBVA puede realizar una segunda OPA si la aceptación queda entre el 30% y el 50%.

González-Bueno ha asegurado que el 2% de los accionistas que son clientes del Sabadell --que representan aproximadamente el 32% del capital social del banco-- han acudido a la OPA: "Andan ahora uno de cada 50 y ya no queda nada. 49 de 50 han dicho que no".

Por otro lado, ha señalado que un artículo de la agencia 'Bloomberg' señalaba que los inversores institucionales "podrían querer decir que van cuando no van, porque la segunda OPA es mucho más atractiva".

SEGUNDA OPA

Sobre esta posible segunda OPA, González-Bueno ha reiterado que mientras dure, la acción de Banco Sabadell tendría como suelo la nueva oferta, que sería fija y conocida.

Así, si el valor de la acción subiera, los accionistas no tendrían la necesidad de vender a un precio menor, y si corrigiera, "evidentemente, acudirían en masa", escenario que, según él, provocaría mucha tensión en la acción de BBVA de aquellos que hubieran ido al primer canje.

"Por eso es una decisión muy difícil para el Consejo del BBVA cuando se queden por debajo del 50%, si no llegan al 30%, pues no pasa nada, cada uno se va para su casa y se devuelven las acciones, pero si se quedan entre el 30 y el 50%, una decisión muy difícil porque pueden, entre otras cosas, poner en riesgo la propia cotización del BBVA", ha dicho.

Por otro lado, el consejero delegado de Banco Sabadell ha subrayado que si la aceptación no alcanza el 50%, los accionistas que hayan acudido deberán tributar por las ganancias logradas.

DAVID MARTÍNEZ

Preguntado por la posición del accionista y consejero del banco David Martínez, que ha anunciado que aceptará la oferta con su 3,86% de acciones del Sabadell a través del fondo Fintech, González-Bueno ha descartado que haya tenido efecto arrastre con el resto de fondos o los accionistas particulares.

"La propia Fintech, por las conversaciones que seguimos teniendo con ellos, con su empresa, pues ahora mismo están muy preocupados porque ahora entienden que no van a llegar al 50% y, por lo tanto, que esa jugada de liebre, de hacer de liebre para que los demás siguiesen, pues que no está funcionando", ha apuntado.