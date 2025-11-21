González Laya: "Quien cambie eslóganes de miedo y racismo por políticas públicas ganará el futuro"

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha asegurado que "quien cambie eslóganes de miedo y racismo por políticas públicas ganará el futuro" e insiste en que el futuro no está escrito y que todas las personas tienen responsabilidad en ello.
Lo ha dicho este viernes en la clausura del foro Metafuturo, organizado por Atresmedia en CaixaForum Barcelona, donde ha señalado que "no es inevitable un conflicto bélico entre China y Estados Unidos", aunque también ha indicado que en realidad hay una gran interdependencia entre los dos.
"Hemos visto a Estados Unidos salirse del marco internacional comercial, hemos visto cómo ha impuesto aranceles discriminatorios, cómo los usa para obtener concesiones por parte de otros, concesiones económicas, comerciales y muchas veces también concesiones políticas. Pero también hemos visto que el resto del mundo no compra esta guía de futuro", ha añadido.
Según ella, el resto del mundo no quiere romper el sistema comercial multilateral y, "al mismo tiempo en Estados Unidos estos aranceles están causando daño en modo de inflación".
Cree que Europa tiene actualmente capacidad para definir su propio futuro y que el relato de que Europa ha superado la guerra como forma de relacionarse es algo que se ha quedado "obsoleto".
"ÁGORA PÚBLICA"
Para hacerlo, defiende que se debe hacer en un espacio de debate europeo, pero que "hay una enorme dificultad para construir un ágora europea".
González Laya ha señalado que el "ágora pública está hoy en manos de tres personas: del propietario de 'X', del futuro propietario de TikTok y del propietario del conglomerado alrededor de Instagram".
Sobre ellos, ha considerado que su modelo de negocio es la polarización, dice textualmente, y que "no aceptan con agrado limitar su poder", por eso cree que esta es la importancia de una regulación europea en materia de Inteligencia Artificial (IA), de responsabilidad algorítmica y de otros elementos.
"Este es un tema en el que nos jugamos mucho. No es solamente una cuestión de mercado, es una cuestión de qué tipo de ágora pública queremos para discutir como democracias que somos y encontrar nuestro relato de futuro", añade.
DEMOGRAFÍA Y MIGRACIÓN
González Laya se ha referido a la demografía de los países desarrollados, que asegura que "está cambiando a pasos agigantados", con la caída de la fertilidad y una esperanza de vida que cada vez se alarga más, y cree que este desajuste, en sus palabras, es una apuesta para el sistema de bienestar.
Por otro lado, ha hecho referencia a la migración, y a su gestión e inclusión en las sociedades: "Hoy es un factor principal de nuestras economías, pero también aceptando que la inclusión no es automática y que tendremos que prepararnos, cuidarnos y financiar esta inclusión".