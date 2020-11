Gordó tras declarar ante la Audiencia Nacional: "He demostrado que no he hecho nada ilegal"

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exgerente de CDC Germà Gordó ha dicho este viernes sobre su declaración ante la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo en pequeñas cantidades en el partido: "Creo que una vez más he demostrado que no he hecho nada ilegal".

Al terminar su declaración por videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Gordó ha explicado a los periodistas que ha contestado a las preguntas de todas las partes y que no ha rechazado ninguna pregunta.

El juez José de la Mata imputó a Gordó en la causa después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar le señaló como el responsable de controlar el supuesto sistema de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en CDC, mientras que este viernes Gordó ha negado haber ideado ese sistema.