Gossos regresan con un concierto en el Festival Sons del Món (Girona) junto a Lax'n'Busto

Cartel del concierto de Gossos con Lax'n'Busto en el Festival Sons del Món de Roses - SONS DEL MÓN

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Gossos vuelven a los escenarios y ofrecerán en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) su único concierto del año el 1 de agosto, compartiendo jornada con Lax'n'Busto, grupo que los apadrinó en sus inicios y que celebra su 40 aniversario.

Las dos bandas vuelven a coincidir sobre el mismo escenario tras 20 años con un concierto en la Ciutadella de Roses para el que las entradas se pondrán a la venta esta viernes, informa este jueves el festival en un comunicado.

Con más de 30 años en los escenarios, Gossos hizo una gira de despedida en 2024 y por primera vez vuelven a los escenarios en este concierto del Sons del Món, y su componente Natxo Terrés ha dicho que les apetecía reencontrarse en este concierto con Lax'n'Busto

El grupo Lax'n'Busto, tras su gira de encuentro, se encuentra inmerso en un tour para celebrar su 40 aniversario y en el que repasan los clásicos de su carrera.

Esta nueva confirmación del Sons del Món se suma a un cartel en el que ya figuran Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma y Rosana.