El Govern aborda "las necesidades del territorio" catalán en su segundo día de jornadas de trabajo

Sesión de trabajo - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de la V Reunión del Govern, que se ha celebrado este viernes y sábado en el Monestir de les Avellanes de Os de Balaguer (Lleida), se ha centrado en abordar "las necesidades del territorio" catalán, informa la Generalitat en un comunicado.

Durante una sesión de trabajo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los responsables de las delegaciones territoriales han identificado prioridades, retos y oportunidades de los diferentes territorios, han hecho seguimiento de las actuaciones en marcha y "han reforzado, por tanto, la coordinación institucional".

Después, Illa y los consellers han visitado varios municipios de las comarcas de Lleida para escuchar las demandas, establecer prioridades y hacer seguimiento de la acción de Govern.

En este sentido, el Ejecutivo "consolida su compromiso con una visión de futuro que integra el progreso social y el equilibrio territorial".

De esta forma, todas las actuaciones que se han puesto sobre la mesa estos dos días de encuentro forman parte de la estrategia del Govern para "preparar al país para la próxima década, garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a reducir las desigualdades territoriales".