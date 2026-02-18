El Govern activa la formación de 100 nuevos inspectores de vivienda repartidos por toda Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicado la labor de la inspección en la primera sesión formativa dirigida a 100 inspectores de vivienda que se incorporarán a la plantilla de la Conselleria y se repartirán por toda Catalunya.

El pasado 9 de septiembre, el Govern aprobó sumar 100 inspectores de vivienda para aplicar la contención de rentas, de los cuales 50 operarán en Barcelona, 13 en Girona, 12 en el Camp de Tarragona, 4 en el Alt Pirineu, 1 en Arán y cinco más para cada una de las veguerías restantes, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

"Con su trabajo, protegemos el derecho a la vivienda y garantizamos la aplicación efectiva de las medidas de contención de rentas", ha destacado la consellera, quien ha trasladado a los nuevos inspectores que colaboran en "una de las políticas prioritarias del país".

Ha recordado que líneas de trabajo del Ejecutivo catalán en este ámbito, como el programa para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y el plan para movilizar suelo para construir 214.000 viviendas, con la movilización de solares y suelos disponibles; el tanteo y retracto; y el crédito Emancipación para los jóvenes.

Paneque también ha remarcado la defensa de las modificaciones legislativas necesarias para priorizar la función social de la vivienda: "El Govern está totalmente determinado a mantener la función social de la vivienda y a adecuar la normativa a favor del uso residencial habitual y permanente", ha resuelto.