El Govern adjudica obras de mejora en las estaciones de bus de Manresa, Vic y Navàs (Barcelona)

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha adjudicado por más de un millón de euros las obras de mejora de las estaciones de bus de Manresa, Vic y Navàs (Barcelona).

Los trabajos empezarán este otoño y el plazo de ejecución es de seis meses, a fin de mejorar y reparar los distintos elementos para garantizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones, ofrecer unas mejores prestaciones y favorecer la comodidad de los usuarios, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

La consellera Sílvia Paneque ha destacado que estas actuaciones responden a la voluntad de "crecer en equilibrio territorial y con inversiones a lo largo de Catalunya".