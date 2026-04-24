El Govern amplía hasta el 8 de mayo el plazo de ayudas al alquiler para personas de 36 a 64 años

Archivo - Vista de la Basílica de la Sagrada Familia, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Sagrada Familia da un nuevo paso hacia la finalización de las obras y deja ya visible la cruz de la torre de Jesucristo, la más alta del temp - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha decidido ampliar hasta el 8 de mayo el plazo para solicitar las ayudas al alquiler para personas de entre 36 y 64 años, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El acuerdo con el grupo parlamentario de Comuns ha permitido ampliar el tope de ingresos hasta los 36.279,32 euros anuales y aumentar la dotación en 106 millones de euros, con lo que se prevé ampliar la cobertura a 40.000 unidades familiares.

Además, se amplía el tope de alquiler en los municipios del área metropolitana hasta 1.000 euros mensuales y en el resto de la provincia de Barcelona hasta 750 euros.

Por otro lado, las familias numerosas, monoparentales o con algún miembro con discapacidad reducida y baremo de movilidad favorable tendrán un tope de 1.100 euros en el área metropolitana y 900 en el resto de la provincia.

En la provincia de Girona, el tope es de 750 euros por vivienda, mientras que en la demarcación de Tarragona es de 800 y en la de Lleida y las Terres de l'Ebre (Tarragona), de 600.