El Govern ampliará en 2.000 hectáreas el Parc Nacional d'Aigüestortes de Lleida

Lo hará en la zona de la Vall Fosca

LLEIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya está trabajando en la ampliación del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida) en cerca de 2.000 hectáreas, en la zona de la Vall Fosca.

Así lo ha explicado el secretario de Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Sargatal, en el acto central de celebración del 70 aniversario del Parc en Barruera (Lleida), informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

Sargatal ha explicado que se trata de una propuesta trabajada con el territorio que permitirá "avanzar en la mejora de la conservación de los hábitats y la biodiversidad de uno de los espacios naturales protegidos de alta montaña más importante de Catalunya".

En el acto, que ha contado con la presencia de directores y responsables del resto de Parques Nacionales del Estado, para expresar la voluntad de la Generalitat "de continuar colaborando y estrechando vínculos".

FORTALECER LA COORDINACIÓN

El director del Parc Nacional, Lluís Florit, ha remarcado la necesidad de fortalecer la coordinación entre administraciones, parques y entidades de conservación, así como con el mismo territorio y la gente que vive y trabaja ahí.

Asimismo, ha destacado que hace falta "adaptar la gestión a los efectos del cambio climático y avanzar en la sostenibilidad del uso público", con la mejora de los flujos de visitantes, mejorando la movilidad sostenible y promoviendo el respeto, la estima y la responsabilidad por el medio natural.

"El Parc Nacional es un parque vivo, arraigado y comprometido con conciencia ecológica y vocación de servicio público", ha dicho.

El vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, Juan Antonio Serrano, se ha referido al Parc como "la joya del patrimonio natural" de Lleida, y ha reivindicado su valor como, textualmente, motor del turismo sostenible.