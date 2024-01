El Govern anuncia un plan de seguridad de las personas mayores este trimestre

Elena asegura que luchar contra las estafas es una "prioridad" para las policías europeas



BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat ha anunciado un plan de seguridad para personas mayores que se presentará durante este primer trimestre del año, coordinado por el Gabinete de Seguridad del departamento.

Así lo ha explicado la directora del Gabinete de Seguridad y Políticas Transversales del departamento, Alba Alfageme, junto al conseller Joan Ignasi Elena en la Comisión de Interior de Parlament.

En la comisión han presentado la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya del 2022, y han asegurado que quieren hacer otra encuesta para intentar profundizar en la experiencia de las personas mayores: "Es un tema que tenemos sobre la mesa".

ENCUESTA SEGURIDAD PÚBLICA

Un total de 7.995 personas respondieron esta encuesta, y el índice de victimización, teniendo en cuenta todos los ámbitos analizados, se sitúa en un 32,4%, aunque los engaños y las estafas "suponen la gran mayoría", ha explicado Elena.

La encuesta destaca que sólo una cuarta parte de las personas victimizadas (8,4%) lo recuerdan de forma espontánea antes de que se les pregunte directamente, por lo que en la mayoría de casos "no hay consciencia de haber sido víctima de un delito".

ENGAÑOS, FRAUDES O ESTAFAS

Un 33,9% de estos hechos han sucedido por engaños, fraudes o estafas, y los hechos más comunes son cargos indebidos a la tarjeta (32,2%) y engaños en la compra de un producto o servicio (31,4%).

Sobre estos delitos, también han avanzado que durante el segundo semestre de este año harán un estudio de la ciberdelincuencia para "entender estos hábitos y proponer acciones" para solucionarlo.

"Luchar contra este fenómeno es una prioridad para el conjunto de las policías europeas. Seguiremos invirtiendo en recursos, medios y tecnología para combatir este delito. La creación de la Región Policial Virtual de los Mossos d'Esquadra es una decisión que va en esta dirección", ha explicado Elena.

La encuesta también apunta que las personas con pocos recursos económicos --a las que les cuesta llegar a final de mes-- presentan un porcentaje de victimización "significativamente más elevado que la media".

Además, en el ámbito de los hechos contra las personas, la encuesta concluye que el 12,7% de las agresiones o amenazas fueron de carácter sexual y en un 94% las víctimas han sido mujeres: en un 78,8% de los casos las agresiones, amenazas o intimidaciones fueron realizadas por un hombre o más de un hombre, y en un 45% de los casos por una persona conocida.

"Es imprescindible que trabajemos y que intentemos conocer al detalle lo que les pasa a nuestros ciudadanos", ha dicho Alfageme, y ha explicado que durante el segundo semestre de este año también quieren realizar un plan de seguridad y de atención a víctimas de violencia machista, para luchar contra este tipo de violencias.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de PSC-Units, Ramon Espadaler, ha expresado que el balance de la encuesta de seguridad es "preocupante", ya que una de cada cien personas encuestadas manifiestan haber sufrido algún hecho delictivo, por lo que ha celebrado que haya iniciativas para paliar la inseguridad.

Desde Junts, Mercè Esteve, ha explicado que han reclamado la explicación de esta encuesta en el Parlament porque les preocupa la planificación de la seguridad: "Un 66,3% de las personas entrevistadas no han dejado casi nunca de hacer cosas por un delito. A Junts preocupa los que sí que han dejado de hacerlas por no ser víctimas de un delito".

El diputado Sergio Macián (Vox) ha criticado que esta encuesta --según él-- no tiene números reales ni datos realistas, porque es limitada e incompleta, y se ha mostrado esperanzado en que desde el departamento no se haga políticas de seguridad en base a este estudio: "No hay encuesta manipulada ni discurso vacío que pueda ocultar que hoy Catalunya es un lugar más inseguro que hace 10 años".

Por su parte, el diputado Xavier Pellicer (CUP) ha lamentado que las personas que sufren más inseguridad son "los jóvenes, los pobres y los nacidos en el extranjero", y ha criticado los discursos machistas y racistas para entender las percepciones en la seguridad.

Además, la diputada de los comuns Núria Lozano ha animado a introducir "nuevas categorías" en el estudio, no solo hombre y mujer, y ha criticado que muchas preguntas de la encuesta empiezan por 'hasta qué punto tienes miedo', lo que cree que condiciona las respuestas.

El diputado de Cs Matías Alonso ha valorado positivamente la puntuación que la ciudadanía ha dado a los Mossos d'Esquadra (7,5), aunque ha destacado que uno de cada cinco encuestados dice que confía poco en la policía.

Lorena Roldán (PP) ha asegurado que la conflictividad en las calles ha aumentado, y ha manifestado que a la ciudadanía le cuesta poner denuncias porque lo ven "complicado" a causa de la saturación de las oficinas de atención.

La diputada Lluïsa Llop, ha agradecido la comparecencia de los representantes de la Conselleria de Interior y ha negado entender por qué los diputados reclamaban esta comparecencia, ya que es un estudio que "forma parte del programa estadístico de la Generalitat y desde el 2013 se hace cada dos años".