El Govern aprueba el nuevo reglamento de Bombers Voluntaris para "agilizar" su incorporación

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el nuevo reglamento del cuerpo de Bombers Voluntaris para dar respuesta a las necesidades actuales y "agilizar" la incorporación de nuevos miembros, informa en un comunicado tras el Consell Executiu.

Implica eliminar el examen teórico para simplificar el proceso y, en cuanto a los requisitos, se dará más peso a méritos, como residir cerca del parque de bomberos y conocer la zona en base a la antigüedad del empadronamiento, complementando el proceso con pruebas físicas y médicas.

En caso de admisión, el reglamento prevé acceder a la Sección Activa con dos niveles de acreditación (parcial y total): el parcial contempla una formación de tres meses en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) y permitirá al bombero participar en servicios de extinción de incendios de vegetación, así como en búsquedas y asistencias técnicas en inundaciones o nevadas.

Una vez alcanzada esta acreditación parcial, los bomberos accederán a la total a través de un curso de formación ampliada que les permitirá participar en todos los servicios prestados por Bombers de la Generalitat.

El decreto también incorpora la compensación económica de los efectivos voluntarios que, por su actuación en servicio, sufran secuelas de carácter permanente reconocidas de conformidad con lo que determine el departamento competente.