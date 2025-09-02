El Govern aprueba el proyecto de ley de derechos culturales catalana

Archivo - Conselleria de Cultura, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Fija "obligaciones concretas" para los integrantes del Sistema Cultural de Catalunya

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado este martes luz verde al proyecto de ley de derechos culturales, que establece y garantiza los derechos de todas las personas que viven en Catalunya a acceder a la cultura y a participar en ella.

Los objetivos del proyecto de ley, que ahora entrará en el Parlament, son determinar los derechos culturales de las personas que viven en Catalunya, reforzar la protección de los derechos laborales de las personas que trabajan en la cultura, y ordenar el Sistema Cultural de Catalunya --que queda regulado-- y su financiación, ha informado la Conselleria de Cultura en un comunicado tras el Consell Executiu.

También se fija promover la cultura catalana como "elemento cohesionador de la pluralidad social del país" y desplegar políticas interculturales.

El Sistema Cultural de Catalunya está formado por administraciones públicas con competencias en materia cultural, entidades y equipamientos culturales públicos, medios de comunicación públicos, entidades y equipamientos privados que reciben apoyo público y otras entidades del sector privado que voluntariamente quieren adherirse.

SEIS DERECHOS

El proyecto de ley define seis derechos culturales y fija "obligaciones concretas" a los integrantes del sistema cultural para garantizarlos.

De esta forma para garantizar el derecho a la identidad cultural y a formar parte de la cultura catalana deben promover la diversidad cultural en programaciones y garantizar la libre participación en las manifestaciones culturales.

De la misma forma, para garantizar el derecho al acceso a la cultura tiene que descentralizar la oferta y favorecer el acceso a colectivos en riesgo de exclusión, y para garantizar el derecho de participación cultural debe fomentar la participación en el diseño y desarrollo de programaciones culturales y establecer órganos consultivos con representación de la diversidad social.

El proyecto de ley de derechos culturales también fija establecer mecanismos contra la censura y fomentar entornos seguros para la libre creación para garantizar el derecho a la expresión, impulsar el Consell d'Ensenyaments Artístics para subrayar el derecho a la educación y medidas contra la precariedad laboral para garantizar los derechos laborales.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha manifestado desde el inicio de su mandato que ésta es "la legislatura de los derechos culturales".