El Govern aprueba este viernes los Presupuestos, pactados con Comuns pero sin acuerdo con ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en una reunión del Consell Executiu - GOVERN

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará este viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, las primeras cuentas públicas del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, que las ha pactado con los Comuns, y que no han acordado con ERC, el otro socio de investidura.

Será en un Consell Executiu extraordinario a las 9.30 horas, y posteriormente la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, entregará el proyecto de ley en el Parlament a su presidente, Josep Rull, y se reunirá con los grupos parlamentarios para explicarles las líneas maestras de las nuevas cuentas.

Se iniciará de esta forma el trámite parlamentario, de desenlace incierto, a la espera de si ERC cambia el 'no' que su líder, Oriol Junqueras, trasladó a finales de la semana pasada: "No se dan las condiciones para seguir negociando", afirmó.

Esta misma semana, los republicanos afirmaron que presentarían una enmienda a la totalidad al proyecto, aunque han confirmado que no la registrarán este mismo viernes, lo que desde el Govern se interpreta como un "gesto", pero desde ERC afirman que eso no cambia nada.

El Ejecutivo catalán también ha asegurado que los canales han seguido abiertos en todo momento, a pesar de la "desconfianza" entre ambas partes a raíz de la negativa de Junqueras, y que se ha avanzado en las conversaciones durante la semana.

PARA ERC "NO SE DAN LAS CONDICIONES"

Los republicanos han situado como condición para poder entrar a negociar las cuentas que haya avances en la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat, así como la creación de un consorcio de inversiones, que gestione la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

Las conversaciones para lograr la recaudación están "encalladas", según los republicanos, que piden a los socialistas catalanes que convenzan al Gobierno del PSOE y garanticen así que se cumple el acuerdo que firmaron para la investidura de Salvador Illa.

El viernes pasado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunió en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo que el sábado en el Consell Nacional de ERC concluyó que no se daban "las condiciones" para negociar las cuentas.

Además, el lunes la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, recomendó al Govern que no presentara los Presupuestos sin tener los votos "atados", y acusó a los socialistas catalanes de no haber hecho los deberes para mover al PSOE.

Sin embargo, el martes la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, veía margen de maniobra para seguir negociando con el Govern, aunque situó "la pelota en el tejado del PSC", en referencia a la demanda de que cumplan con la recaudación del IRPF.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Catalunya tiene en vigor los Presupuestos de 2023, y desde entonces ni el Govern de Pere Aragonès en 2024, ni el de Illa en 2025 consiguieron aprobar un nuevo proyecto presupuestario.

El año pasado, el Ejecutivo sí que sacó adelante, con ERC y con Comuns, hasta 3 ampliaciones de crédito a las finanzas de la Generalitat, que aportaron cerca de 4.000 millones de euros extra.

Repetir esta operación esta vez está, por ahora, completamente descartado por parte del Govern, y defienden que un nuevo Presupuesto permite incorporar más recursos que los suplementos de crédito, y definir y estructurar mejor las prioridades inversoras de la Generalitat.

PACTO CON LOS COMUNS

El apoyo que sí que tiene garantizado el Govern es el de los Comuns, puesto que con la formación de Jéssica Albiach firmaron la semana pasada el acuerdo para el aval de su partido a las cuentas, tras alcanzar un acuerdo sobre la limitación de las compras especulativas de vivienda.

Más allá de este acuerdo, pactaron aumentar en unos 100.000 euros anuales las ayudas al alquiler en Catalunya hasta 2027, para aumentar los hogares beneficiados en cerca de 50.000 cada año, y que la Generalitat destine 1.250 millones de recursos propios a políticas de vivienda.

En Rodalies pactaron la asunción de más líneas en el traspaso a la Generalitat, además del compromiso de hacer obras en la red mediante encomiendas de gestión, así como mejoras en la red de buses interurbanos, y pactaron también ampliar las becas comedor los próximos 2 cursos en 100.000 más.