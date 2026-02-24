El Govern apuesta por la cooperación regional para impulsar el Corredor Mediterráneo ante la UE

Momento de la ruenión - GENERALITAT

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha participado este martes en una reunión con representantes de Occitania, Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia) y Liguria (Italia) para impulsar la apuesta por la cooperación regional para impulsar el Corredor Mediterráneo ante la Unión Europea (UE).

En un comunicado, la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha explicado que la reunión tenía el fin de coordinar una posición conjunta de todas las regiones.

Nadal ha señalado la importancia de trabajar conjuntamente y ha subrayado que las diferentes regiones son "socios, no competidores", que quieren que el proyecto vaya desde Algeciras (Cádiz) hasta Ucrania.

Ha añadido que "España debe tener esta visión también más allá de la propia España", y ha recordado que se deben mejorar las conexiones con la visión de que se deben duplicar las vías.

La Conselleria ha recordado que el Govern impulsa la transición hacia un sistema de transporte ferroviario más sostenible, interoperable y alineado con los estándares europeos.