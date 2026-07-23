El Govern atribuye la deflagración en Barcelona a la empresa que arreglaba el escape de gas

Los bomberos echando agua sobre la llama - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de división de obra civil de Infraestructures de la Generalitat, Carles Vacaro, ha atribuido este jueves la deflagración por un escape de gas en las obras de la estación de Metro de Plaça de Sants de la L5 de Barcelona a la compañía que trabajaba en arreglar el escape.

En declaraciones junto al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el jefe de guardia de Bombers de Barcelona, Albert González, ha constatado dos causas: "La primera es la afectación a la tubería, que es culpa de nuestra máquina, y la segunda es la deflagración, que va a cargo de la compañía".

Vacaro ha explicado que avisaron a la compañía de gas al detectar la fuga para que la repararan y ha dicho que es el procedimiento habitual en estos casos y que la llamarada se produjo durante estos trabajos.

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