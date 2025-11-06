Govern, Barcelona, Diputación, Localret, Nueva York y Brasil se alían en participación ciudadana

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha convertido en miembro del Comité de Instituciones Públicas de 'Decidim', la plataforma de participación ciudadana con tecnología de código abierto y software libre a disposición de instituciones públicas, y que compartirá con el Ayuntamiento y Diputación de Barcelona, el Gobierno federal de Brasil, Nueva York y el consorcio Localret.

Así lo ha dicho el Govern en un comunicado este jueves en el que ha explicado que el portal de la Generalitat está basado en este software nacido en Barcelona y que "ya ha sido traducido a más de 80 idiomas y que utilizan más de 300 instituciones en más de una treintena de países".

"En un momento en el que distintos indicadores alertan de un retroceso en la calidad democrática a escala global, esta apuesta conjunta por una infraestructura digital democrática refuerza la capacidad de las instituciones para responder a los retos actuales y avanzar hacia una democracia más abierta y resiliente", ha sostenido.

Ha añadido que el apoyo a 'Decidim' se hace en el marco de un acuerdo de colaboración con las administraciones públicas catalanas, como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y que aportan recursos económicos para el desarrollo y mejora de esta herramienta.

Pese a ello, ha señalado que con la extensión internacional del proyecto "se necesita un espacio de coordinación que permita a las instituciones colaboradoras participar en la gobernanza y proponer necesidades y mejoras de este bién digital público".