Govern, Barcelona y Parma homenajean con una lápida a los brigadistas italianos de la Guerra Civil

La secretaria general de Justicia, Maite Casado, con el alcalde de Parma, Michele Guerra. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el consistorio de Parma (Italia) han inaugurado en la ciudad italiana una lápida memorial en homenaje a los 47 voluntarios de esta provincia que combatieron en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil española, informa un comunicado del Govern.

La placa, creada por el artista visual Domènec, recoge los nombres de los homenajeados y se ha instalado bajo los porches del edificio del Ayuntamiento de Parma, un espacio que ya cuenta con diversos monumentos dedicados a las víctimas de las guerras mundiales y a figuras del 'Risorgimento'.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, y la secretaria general de Justicia, Maite Casado, han asistido al acto y han explicado que "iniciativas como esta permiten reconocer el compromiso de quienes lucharon contra el fascismo y contribuyen a difundir los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de la paz".