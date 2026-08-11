El Govern colabora en dos proyectos estatales para analizar los efectos del eclipse en la fauna

Una de las grabadoras instaladas por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en el marco del proyecto Ecoeclipse - CONSELLERIA DE TERRITORIO

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya colabora en dos proyectos estatales, Ecoeclipse y TriEclipse, para analizar la afectación del eclipse solar de este miércoles sobre la fauna salvaje, ha informado el Govern en un comunicado este martes.

El proyecto Ecoeclipse, coordinado por los investigadores Irene Mendoza, de la Universidad de Sevilla, y Airam Rodríguez, del Museo Nacional de Ciencias Ambientales, estudiará cómo cambia la actividad de las aves y los murciélagos ante una disminución repentina de la luz.

El departamento participa en este proyecto con la instalación de tres grabadoras automáticas en la sierra de la Llena, en Les Garrigues (Lleida) --dentro de la zona total del eclipse--, que registrarán el comportamiento acústico de las aves y mamíferos de la zona hasta el 14 de agosto.

RESPUESTA ACÚSTICA

En este sentido, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que "desde el departamento se ha dado apoyo a este proyecto estatal, que recoge datos más allá de Catalunya y cuenta con un protocolo científicamente robusto".

El objetivo es comprender cómo los paisajes sonoros y el comportamiento acústico de las aves y los murciélagos se ven afectados por el eclipse solar, así como para profundizar en cómo los animales responden acústicamente ante cambios repentinos de luminosidad.

Además, el departamento también participa en el proyecto de ciencia ciudadana TriEclipse para filmar la reacción de los animales durante este eclipse, así como los que tendrán lugar en 2027 y 2028, en el que participa la Reserva Natural de Mas de Melons y el centro de fauna de Vallcalent, en Lleida.