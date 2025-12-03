El Govern coloca un nuevo sistema de boyas en el Empordà (Girona) para estudiar el ámbito marítimo

Una de las cuatro boyas colocadas en la zona del Empordà (Girona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha instalado un nuevo sistema de boyas oceánicas en varios parques naturales de la zona del Empordà (Girona) para estudiar el ámbito marítimo de la zona.

Las cuatro nuevas boyas, según ha explicado el Govern en un comunicado este miércoles, se colocaron ya la semana pasada, y ayudarán a gestionar mejor el ámbito marítimo de los espacios naturales protegidos y hacer un seguimiento más exhaustivo de los mismos.

Los dos espacios seleccionados para colocarlas son el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, con dos boyas, y el Parque Natural del Cap de Creus, con otras dos.

Todas ellas incorporan una serie de sensores que proporcionarán información sobre la salinidad del agua, las corrientes, el viento y la temperatura, mientras que una de las boyas ofrecerá información también sobre la turbulencia del agua y la presencia de materia orgánica gracias a un sensor "pionero".

"Esta iniciativa permitirá dar continuidad a la serie de datos oceanográficos más antigua del Mediterráneo y la segunda en todo el mundo, recogida durante más de 50 años a la zona de L'Estartit gracias al esfuerzo constante del meteorólogo Josep Pascual", añade el comunicado.

MÁS BOYAS

En marzo, además, se completará esta primera instalación con un nuevo sistema de boyas perimetrales en el Parque Natural del Cap de Creus, el de Aiguamolls de l'Empordà, del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, en respuesta al aumento de la práctica de deportes y actividades recreativas en el mar.

En total, se instalarán 15 boyas para mejorar la seguridad, reforzar la conservación y facilitar el cumplimiento de las normativas a los usuarios.