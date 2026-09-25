El Govern comienza a desplegar el aumento del complemento a las pensiones no contributivas

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha comenzado a hacer efectivo el aumento del complemento a las pensiones no contributivas (PNC), al que tienen derecho más de 56.000 personas en Catalunya.

Los perceptores de dicho complemento notarán un incremento de hasta 51,42 euros mensuales --617,04 euros anuales-- en su nómina, si bien el primer pago se hace con efectos retroactivos del 1 de enero de este año, informa la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión en un comunicado de este viernes.

Hasta ahora, el marco legal vigente obligaba a la Generalitat a ajustar la cuantía de este complemento de ámbito catalán para que la suma alcanzase el nivel fijado por el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), situado este año en 9.622,18 euros anuales.

Por su parte, el Gobierno de España ha aprobado este año un incremento del 11,35% en el importe de las pensiones no contributivas hasta los 733 euros.

Según la normativa vigente hasta ahora, la Generalitat debería reducir el importe máximo del complemento de 119 euros a 68,85 euros mensuales al ser el aumento de las PNC superior al del IRSC.

Con el cambio normativo, el complemento se mantendrá y las más de 56.000 personas que lo reciben en Catalunya podrán percibir hasta 853 euros mensuales, es decir, 74 euros mensuales más que en 2025, que es el resultado de sumar el aumento estatal y el aumento del complemento catalán.