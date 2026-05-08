El Govern convoca los Premis de Ciència Oberta para la transparencia y acceso en investigación

Cartel de los premios - RECERCA I UNIVERSITATS
BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha convocado los II Premis de Ciència Oberta de Catalunya para "consolidar" la transparencia y la accesibilidad en la investigación, informa en un comunicado este viernes.
Se convocan en cooperación con el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), y constan de tres categorías: Premi Mercè Durfort, para personal investigador sénior; Premi Joan Modolell, de personal investigador menor de 40 años, y Premi Montserrat Sebastià, a universidades y centros de investigación.
Los galardones se enmarcan en la Estrategia catalana en ciencia abierta y en la Ley 9/2022, que identifica la ciencia abierta como "eje vertebrador de la investigación" en Catalunya; el plazo de presentación de candidaturas finaliza del 26 de junio.