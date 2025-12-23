El Govern crea un grupo de estudio y 3 comisiones para desplegar el Estatut de municipis rurals

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern ha aprobado la prórroga d - David Zorrakino - Europa Press

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes la creación de un grupo de estudio y 3 comisiones de trabajo para impulsar el despliegue del Estatut dels municipis rurals, aprobado por el Parlament el pasado mes de julio, según ha informado el Ejecutivo catalán en un comunicado.

Los nuevos órganos estarán coordinados por la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Local y centrarán su actuación en cuatro ámbitos: el impacto normativo, el urbanismo, la movilidad y el transporte, y la conectividad en los municipios rurales, con el objetivo de adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de estos territorios.

El grupo de estudio sobre el impacto normativo en los municipios rurales elaborará un informe detallado sobre la legislación vigente y su afectación a los municipios rurales, y propondrá recomendaciones para futuras normas.

Este grupo dependerá de la Conselleria de la Presidencia, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran.

Por su parte, la Comisión de Trabajo de Urbanismo Rural preparará propuestas para adaptar la normativa urbanística a la realidad territorial y demográfica de los municipios rurales, mientras que la Comisión de Movilidad y Transportes Rurales realizará una diagnosis de la situación del transporte público y planteará medidas para garantizar un acceso universal a este servicio.

Finalmente, la Comisión de Trabajo para la Conectividad de los Municipios Rurales analizará la situación de la cobertura móvil y de la red de fibra óptica y definirá criterios para priorizar las actuaciones en el territorio.

El grupo de estudio y las comisiones contarán con la participación de las entidades municipalistas y presentarán un plan de acción al Govern, al Parlament y a otros organismos implicados.