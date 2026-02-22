El Govern crea una oficina técnica para facilitar a los municipios el acceso a fondos europeos

El conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch (archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha anunciado este domingo que el Govern creará una oficina técnica para facilitar a los municipios catalanes el acceso a fondos europeos, especialmente aquellos de menos de 25.000 habitantes que son los que "normalmente tienen más dificultades para poder contar con apoyo administrativo".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios desde El Vendrell (Tarragona), donde ha visitado el 'info truck', un vehículo itinerante de la Generalitat que informa a los ciudadanos sobre 'El Pla de Govern al Territori'.

Ha explicado que los fondos europeos que no pasan por el Govern ni por el Gobierno, aquellos que los ayuntamientos deben ir a buscar directamente a la Unión Europea (UE), requieren "mucha competitividad" y trabajo técnico para preparar los proyectos.

"Pensábamos que hacía falta aumentar el apoyo del Govern. Un apoyo que no se puede quedar en el nivel de la información, sino que debe pasar al nivel del asesoramiento, al nivel de acompañamiento durante todo el proceso", ha añadido.

Por ello, cinco personas del Departamento se dedicarán específicamente a colaborar con los municipios con una oficina sin "voluntad de centralización" y, por tanto, será la propia oficina la que visite los municipios a medida que los ayuntamientos contacten con ella.

PUESTA EN MARCHA

Ha afirmado que durante "estas semanas" empezará la contratación de este personal para poner en marcha la oficina y asegura que no requerirá ampliar el presupuesto de la conselleria porque ya forma parte del presupuesto ordinario.

Así, ha explicado que la subdirección general del Departamento se dedica a la política municipal y lo que hará será dar "una herramienta más" para hacer un trabajo que, dice, en los próximos años será muy importante porque la competencia entre Estados, comunidades y municipios será más grande, por lo que ha añadido que no hay un límite de municipios que se puedan acoger y dependerá de los programas de la Comisión Europea y las necesidades.

"Lo que queremos es que los municipios de Catalunya no pierdan posibilidades que deberían tener a su alcance", ha zanjado.