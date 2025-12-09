El Govern cree el magistrado Josep Tomàs Salas es "un perfil adecuado" para dirigir la OAC

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, en el Palau de la Generalitat, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerado que el magistrado Josep Tomàs Salas es "un perfil adecuado" para ser el nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en sustitución de Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en septiembre.

"Nosotros entendemos, y el presidente entiende, que este es un perfil adecuado, y, por tanto, será el Parlamento quien se manifieste sobre esta cuestión", ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, tras la propuesta de PSC y ERC en el Parlament.

Preguntada por las críticas a Junts por no negociar con ellos la propuesta, Paneque ha respondido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "ha seguido el mecanismo que está establecido: propuesta del presidente y tramitación en el Parlament".