El Govern cree que regularizar a migrantes es una política de dignificación con "amplio consenso"

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la Generalitat de Catalunya, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorado positivamente la regularización extraordinaria de personas inmigrantes por parte del Gobierno, y ha sostenido que se trata de una política de dignificación que cuenta "con un amplio consenso social".

"Va en la vía de dignificar la vida de ciudadanos que ya viven en Catalunya, que están en unas condiciones no de dignidad o de pleno reconocimiento de su ciudadanía, y es una política de dignificación de personas que ya están viviendo entre nosotros y que, por tanto, deben tener plenitud de derechos", ha valorado en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha destacado que es una medida "que cuenta con un amplio consenso social, de sindicatos y de agentes sociales", y que se inició mediante una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso de los Diputados.

Preguntada por si esta medida, que el Gobierno ha acordado con Podemos, puede hacer recuperar el debate sobre la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat, ha dicho que es una cuestión que "en estos momentos no está encima de la mesa".

En este sentido, ha negado que el Govern haya participado en el acuerdo: "No le puedo dar detalles de la negociación, no hemos participado en ella, con lo cual tendrán que ser los diferentes actores quienes den detalles".

DECRETO ANTIDESAHUCIOS Y PENSIONES

Respecto al decreto que se vota este martes en el Congreso que incluye la paralización de los desahucios, la revalorización de las pensiones, y otros temas, ha deseado que no decaiga, como previsiblemente pasará ante la anunciada negativa tanto del PP como de Junts, entre otros, y ha apuntado a los segundos.

"Sería inexplicable que pasara de aquellos que dicen defender los intereses de catalanes. Las personas que se pueden ver expuestas a una situación de desahucio y vulnerabilidad son catalanes y, por tanto, apelamos el sentido de responsabilidad de los grupos", ha expresado.

Ha recordado que, además de este decreto, se somete a votación otro decreto que incluye la prórroga de las bonificaciones al transporte público, que también ha deseado que prospere.

"Lo que no podría ser es hacer un discurso aquí en Catalunya y votar en sentido contrario en Madrid. Esto sí que no se entendería", ha añadido.