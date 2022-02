El Govern decidirá en los próximos días si Aragonès asiste a la Conferencia de Presidentes

Insiste en pedir al Gobierno no "dilatar" la mesa de diálogo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha afirmado este viernes que el Govern decidirá en los próximos días si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asiste a la Conferencia de Presidentes convocada para el 25 de febrero en la isla de La Palma.

Lo ha dicho en rueda de prensa después de las reuniones que ha mantenido junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con Òmnium y la ANC en la ronda de contactos que ha iniciado el jefe del Ejecutivo catalán para rehacer la unidad independentista.

Vilagrà ha explicado que ha participado en las reuniones preparatorias de la Conferencia de Presidentes y que el Govern ha defendido que en este encuentro se traten "temas importantes".

Ha destacado que uno de los puntos del orden del día serán los fondos europeos, que la Generalitat ve relevante, pero que también hay otras cuestiones como la cooperación en Protección Civil, que Vilagrà considera que no les afecta porque ya tienen competencias en este asunto.

Por eso, ha señalado que en los próximos días acabarán de decidir si Aragonès participa o no en la conferencia y que el mismo presidente lo anunciará.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntada por la mesa de diálogo, ha negado que el Gobierno central les haya transmitido su voluntad de posponerla hasta primavera y que "no se ha planteado por parte de ninguno de los dos lados el abandono de esta mesa".

Ha reiterado que no se puede ir posponiendo la próxima reunión de esta mesa y ha asegurado que están trabajando intensamente en los contenidos: "No se puede dilatar, no podemos ir arrastrando los pies como parece que está haciendo el Estado español. No se debería ir posponiendo en el tiempo y a la vez deben haber contenidos importantes".

Sobre la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, también ha dicho que están trabajando intensamente para fijar un orden del día y cerrar una fecha para la próxima reunión, que se tenía que celebrar en enero, y que próximamente se concretarán estos detalles.