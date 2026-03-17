El Govern defiende que el acuerdo de educación "es bueno" y no plantea reabrir el diálogo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el acuerdo de educación alcanzado por el Govern con los sindicatos UGT y CC.OO "es bueno" en todos los ámbitos y también en el aspecto salarial, por lo que ha llamado a los sindicatos críticos con el acuerdo a sumarse y ha afirmado que el Govern no se plantea reabrir el diálogo.

Así se ha expresado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, preguntada por la huelga docente convocada esta semana por los sindicatos Ustec.Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC, que reclaman mejoras salariales y laborales y han rechazado el acuerdo entre Govern y UGT y CC.OO.

Paneque ha reivindicado que el acuerdo es positivo para el sistema educativo en su conjunto y "para los docentes en particular" que, afirma, estaban a la cola de las comunidades autónomas en cuanto al reconocimiento salarial y con este acuerdo se sitúan al frente.

Así, ha insistido en que el ejecutivo no se plantea reabrir el diálogo y que el objetivo es implementar lo antes posible el acuerdo alcanzado, volviendo a extender la mano a los sindicatos: "No me parece contradictorio pedir sumarse a un acuerdo que es un buen acuerdo, pero tienen todo el derecho a la movilización y a la huelga", ha zanjado.

SINDICATOS

Además, ha sostenido que UGT y CC.OO. son sindicatos mayoritarios en algunos ámbitos educactivos, por lo que considera que no es exacto decir que Ustec.Stes "es mayoritario en todas las etapas".

En esta línea, ha pedido a Ustec.Stes y CGT sumarse al acuerdo: "Quizás no es lo máximo que querrían, eso es evidente, se están manifestando por ello, pero pensamos que es un buen acuerdo y que sería bueno que se pudieran sumar a esta mejora salarial y del sistema educativo".

Ha remarcado que en aquellos puntos del acuerdo que tienen que ver con la mejora de la calidad educativa y no estrictamente con el ámbito salarial se cuenta con "el apoyo de todos los sindicatos" y, respecto al ámbito salarial, ha enfatizado que el acuerdo consigue el objetivo del Govern que era, señala, dignificar los salarios bajo un principio de realidad.

PRESUPUESTOS

Preguntada por si la partida de la subida salarial de los docentes depende de la aprobación de Presupuestos ha negado que sea así y que es un acuerdo que el ejecutivo está comprometido a cumplir.

"Lo defendemos por la bondad del propio acuerdo y se aplicará independientemente de la situación presupuestaria. Dijimos que lo haríamos y, por tanto, lo haremos activando los recursos que sean necesarios", ha sentenciado.