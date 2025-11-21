El Govern defiende el modelo de Bombers Voluntaris como un "tesoro" a mantener en Catalunya

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Tamara García, ha defendido el modelo instaurado en Catalunya de Bombers Voluntaris como un "tesoro" a mantener por ser un colectivo que, textualmente, lo da todo cuando se produce algún tipo de emergencia.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press este viernes, después de que 110 bomberos voluntarios de 22 parques de Lleida hayan presentado una demanda conjunta contra la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, para exigir derechos laborales, una situación que García ha lamentado.

De hecho, ha puesto en valor el conjunto de mejoras que año tras año se han ido incorporando para estos efectivos, y ha añadido que en cualquier voluntariado "se exige un compromiso", en respuesta a las críticas del sector por tener que cumplir 650 horas mínimas anuales, una cifra que anteriormente era más alta, ha indicado García.

"Es necesario explicitar que en funciones reservadas a un cuerpo de funcionarios, el trabajo no puede ser ejercido por ningún tipo de contratación, ya que la ley contempla el voluntariado como posibilidad normativa", ha respondido en relación a la petición del sector para que se declare la existencia de una relación común con la Generalitat.

De hecho, ha negado que exista una "relación laboral encubierta", tal como han criticado los bomberos voluntarios que han registrado la primera de las demandas que prevén.

Por otro lado, en cuanto al uso de la app móvil para registrar este mínimo de horas, la directora general ha subrayado que más allá de controlar, la aplicación es útil para conocer cuándo están disponibles, así como para contar con el recuento mínimo de la actividad necesaria para mantener la habilitación de bombero voluntario.

Finalmente, ha añadido que no prevén ninguna reunión con Bombers Voluntaris próximamente y ha resaltado la importancia de mantener un modelo mixto en Catalunya.