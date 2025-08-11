El Govern destaca la lucha contra la multirreincidencia en el primer año de la legislatura

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, durante una entrevista para Europa Press, a 2 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Subraya las acciones para promover la memoria democrática y la creación de plazas judiciales

BARCELONA, 11 Ago.

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha destacado el plan de choque contra la multirreinciadencia en el balance del primer año de legislatura, informa en un comunicado este lunes.

Sobre este plan de choque desplegado conjuntamente con la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, destacan la creación de 5 nuevos juzgados --uno de instrucción para juicios inmediatos por delitos leves y 4 penales-- que han permitido una respuesta más ágil, dado que el nuevo juzgado de guardia ha celebrado 800 juicios en 6 semanas.

También destacan el acuerdo en la comisión bilateral con el Estado para la creación de 70 nuevas plazas de jueces en Catalunya durante la presente legislatura y recuerdan que en lo que va de año se han creado 10: los 5 juzgados del plan contra la multirreincidencia, 4 especializados en violencia sobre la mujer y uno especializado en infancia y adolescencia.

Asimismo, destacan el pacto entre el Govern de la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mantener la Escuela Judicial en Barcelona de forma indefinida, lo que incluye la cesión de la finca en la cual se ubica, en Vallvidrera (Barcelona), y obras de renovación en esta instalación.

LEY DE EFICIENCIA JUDICIAL

El departamento también ha recordado la entrada en vigor el 1 de julio de los primeros tribunales de instancia en Catalunya, una transformación estructural que supone una reorganización de los juzgados tal y como prevé la Ley de Eficiencia Judicial.

En paralelo, la Conselleria también ha puesto en marcha el Plan de Justicia de Paz, que transforma los juzgados de paz en oficinas de justicia de municipio, lo que permitirá facilitar trámites como declarar en un juicio sin necesidad de abandonar el mismo.

PRISIONES

Durante el primer año de legislatura el departamento también ha impulsado la tramitación parlamentaria de una ley que reconozca la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, una demanda histórica del colectivo.

También, coincidiendo con los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, se han impulsado actos institucionales y pedagógicos en todo el territorio para reconocer a las víctimas de la dictadura franquista.