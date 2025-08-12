El Govern destaca las nuevas plazas y el plan de choque en residencias tras un año de legislatura

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha destacado, tras el primer año de legislatura, la creación de 2.000 nuevas plazas en residencias para mayores y personas con discapacidad o problemas de salud mental, así como el impulso de un plan de choque en ese ámbito.

El plan incluye obras de reforma, mejoras tecnológicas y el impulso de un sistema de indicadores de calidad y encuestas de satisfacción, que se implantará en todas las residencias con plazas públicas concertadas, informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

La Conselleria cambió la antigua Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por la nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (Dgppia), con una nueva orientación hacia la prevención y la acogida familiar.

El Govern ha aprobado también la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030, con un primer plan de acción para 2025, cuyo objetivo es reducir la pobreza infantil, cerrar el ciclo intergeneracional de exclusión y garantizar servicios esenciales e igualdad de oportunidades para niños y adolescentes.

GARANTÍA DE INGRESOS

La Conselleria recuerda que está en marcha el proceso de creación del nuevo Sistema de Garantía de Ingresos en Catalunya, que integrará la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital.

Buscará "simplificar" el acceso a las prestaciones, evitar duplicidades administrativas y garantizar unos ingresos mínimos que aseguren la cobertura de las necesidades básicas.

Asimismo, se ha aprobado el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, que aspira a alinear las política públicas con la Convención de Naciones Unidas, y poner el foco en la eliminación de barreras sociales y ambientales "que limitan la plena participación".

MEJORA DE SERVICIOS SOCIALES

El Govern hizo efectivo en noviembre el incremento del 5% de las tarifas de servicios sociales, y para hacerlo posible, aportó más de 35,6 millones a la mejora salarial de los profesionales y a la calidad de la atención.

En junio se acordó con sindicatos y patronales un nuevo incremento del 5% de las tarifas para 2025: en total, implica un aumento del 10% de la tarifa destinada principalmente al aumento de los salarios de trabajadores del sector.