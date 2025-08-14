El Govern destina 1,5 millones para el control de la fauna cinegética en los cultivos

Un tractor, durante una concentración convocada por Unió de Pagesos este miércoles. - Glòria Sánchez - Europa Press

Prevé facilitar la compra de amplificadores de luz y munición y la contratación de servicios privados

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha publicado las bases para regular las líneas de ayudas para financiar la instalación de medidas de protección ante la fauna cinegética en los cultivos catalanes.

De esta forma, pretende facilitar la compra de amplificadores de luz para la caza nocturna y munición y la contratación de servicios privados para el control de las especies cinegéticas por parte de los titulares de explotaciones agrarias afectados por esta causa, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

También se propone complementar las acciones realizadas directamente con medios públicos para el personal del Departamento y por los agentes del cuerpo de Agents Rurals del Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat.

El anuncio llega un día después de las movilizaciones del sindicato Unió de Pagesos en Girona y La Seu d'Urgell (Lleida) para reclamar el control poblacional de la fauna cinegética en el territorio.

La coordinadora nacional, Raquel Serrat, afeó al Govern su "cesión" ante las presiones de los cazadores, que a su parecer van en detrimento de una gestión eficaz de la fauna salvaje en el territorio al no permitir que los campesinos, textualmente, puedan defender sus tierras.

LÍNEAS DE AYUDAS

La primera línea de ayudas, de hasta el 80% y con un máximo de 20.000 euros por persona beneficiaria, está destinada a la compra de protectores para árboles fruteros, redes y cierres perimetrales e hilos eléctricos, así como los gastos de instalación que pueden comportar en las explotaciones agrarias.

Una segunda, de hasta el 50% y con un máximo de 2.000 euros por persona beneficiaria, contempla facilitar la adquisición de dispositivos de visión térmica y nocturna (amplificadores de luz).

Hay una tercera ayuda, centrada en la compra de munición del calibre 12 para el control exclusivamente del conejo, de hasta el 75% para munición sin plomo y de hasta el 50% para munición conplomo, con un máximo de 1.000 euros por persona beneficiaria.

Finalmente, la cuarta línea de ayudas, de hasta el 80% y con un máximo de 50.000 euros por persona beneficiaria, está orientada a la contratación de empresas y profesionales que realicen servicios de control de las especies cinegéticas, habilitando a los guardias rurales también como guardias de caza.

En este caso, también se incluyen los servicios de aquellos profesionales y empresas relacionados con el control de fauna mediante la captura de ejemplares bajo el régimen de autorización excepcional y que actualmente prestan servicio en zonas urbanas en la captura de jabalíes y de palomas urbanas y de especies exóticas.

PLANES DE CONTROL POBLACIONAL

Hasta ahora, se han aprobado el plan de control de conejos en las comarcas de Lleida y el plan de control de la población del jabalí en Rocacorba (Girona).

En este sentido, el Departamento ha destacado que durante el mes de septiembre está previsto aprobar dos planes de control más en las comarcas del Alt Pirineu (Lleida) y en las Terres de l'Ebre (Tarragona) para reducir el riesgo de transmisión de la tuberculosis en la ganadería extensiva.

Estos dos planes se centrarán en las poblaciones de jabalí de este ámbito geográfico y también en áreas privadas de caza que hayan sido incluidas en resoluciones de modificaciones de periodos hábiles de caza de la especie correspondiente para daños en los cultivos en los últimos años.