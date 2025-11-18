El Govern destina 36 millones a las infraestructuras de residuos municipales de Terres de l'Ebre

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha autorizado la Agencia de Residuos de Catalunya a otorgar al Consorcio de Políticas Ambientales de Terres de l'Ebre (Copate) dos líneas de financiación, por valor de 36 millones de euros, para el tratamiento de los residuos municipales.

La primera es una subvención directa en especie para la construcción del Centro de tratamiento de residuos de Terres de l'Ebre (Tarragona), por un importe de 30,48 millones de euros, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

La segunda es una subvención directa del vertedero de Mas de Barberans (Tarragona), por un importe de 8,83 millones de euros, para ampliarlo hasta la fase IV, ya que la tercera ya ha agotado "prácticamente" su capacidad.

El nuevo Centro englobará el vertedero existente e incluirá, además, las instalaciones que deben permitir el tratamiento mecánico y biológico de 36.500 toneladas anuales de la fracción resto, y 13.5000 toneladas anuales de fracción orgánica.

También prevé la bioestabilización o el biosecado de la materia orgánica residual mediante túneles de descomposición, la preparación de la fracción vegetal para la mezcla con la orgánica o el tratamiento de residuos voluminosos, entre otros.