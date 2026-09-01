El Govern destina 8,6 millones a la nueva Comisaría Virtual de Mossos para trámites telemáticos

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado destinar 8.601.736 euros a la nueva Comisaría Virtual de los Mossos d'Esquadra, un "proyecto estratégico" para acercar los servicios policiales a la ciudadanía mediante canales digitales y así agilizar trámites.

En una primera fase, la ciudadanía podrá tramitar telemáticamente la autorización a menores para salir al extranjero, la notificación de pérdida de objetos, así como denunciar hurtos y ciberestafas, informa el Govern e nun comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Está prevista la incorporación progresiva de nuevas acciones y servicios para permitir una interacción digital cada vez "más completa".