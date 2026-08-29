El Govern destina más de 314.000 euros a reformar una residencia de La Pobla de Segur (Lleida)

El conseller Raúl Moreno con usuarias del centro - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha destinado 314.212,59 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation a la reforma de la tercera planta de la Residència i Centre de Dia Nostra Senyora de Ribera, en La Pobla de Segur (Lleida).

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha inaugurado este sábado la reforma, informa la Generalitat en un comunicado.

Esta aportación se ha complementado con el apoyo económico de la Diputación de Lleida y del Ayuntamiento de La Pobla de Segur, en una actuación fruto de la colaboración entre administraciones públicas.

El acto de inauguración también ha contado con la participación del alcalde del municipio, Marc Baró; el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; la delegada territorial del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero; la coordinadora territorial de Derechos Sociales e Inclusión en el Alt Pirineu y Aran, Eva Jordà, y la directora de la residencia, Irene Roig.

La reforma ha permitido rehabilitar la tercera planta y habilitar ocho nuevas habitaciones, pasando de 73 a 80 plazas residenciales efectivas.

Los trabajos se enmarcan en la línea de inversión para nuevos centros residenciales y de atención diurna y para la remodelación de centros existentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El equipamiento es de titularidad municipal y, desde el 1 de julio de 2024, está gestionado por Servicios Públicos de Acció Social de Catalunya (Sumar).