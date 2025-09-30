El Govern destina 1 millón de euros a dos salas del Centro de Protonterapia de Catalunya

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern. - David Zorrakino - Europa Press

Se ubicarán en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat destinará 1 millón de euros a dos salas de tratamiento que formarán parte del Centro de Protonterapia de Catalunya, en el Parc Sanitari Pere Virgili (Pspv) de Barcelona.

La Conselleria de Salud otorgó el pasado julio la licitación para la construcción del Centro de Protonterapia de Catalunya, cuyas obras ya están en marcha, así como otros servicios asistenciales del Pspv, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

A principios de verano ya se dio por acabada la primera fase de la obra --trabajos previos en la zona afectada y construcción de la galería sur subterránea--, y próximamente empezará la siguiente.

La zona de obras donde se ubicará el futuro edificio se halla en la zona noroeste del complejo, y tendrá una superficie total construida de más de 7.000 metros cuadrados, de los cuales 4.850 serán para el Centro de Protonterapia de Catalunya.

Se trata de una forma de radioterapia precisa que representa una "importante herramienta terapéutica" en el tratamiento multidisciplinario en oncología pediátrica, así como en tumores de base de cráneo en adultos.

El nuevo centro alojará los dos equipos de radioterapia de protones que Catalunya recibirá en el marco del convenio de colaboración que firmaron el Ministerio de Sanidad, junto con la Conselleria de Salud y los departamentos de salud de otras 6 comunidades autónomas así como la Fundación Amancio Ortega Gaona.