El Govern destinará 10 millones de euros a construir o rehabilitar residencias y centros de día

Martínez Bravo durante su visita en Molins de Rei. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat destinará 10 millones de euros a la construcción, reforma y mejora de residencias y centros de día en 9 municipios catalanes, tras resolverse la convocatoria de subvenciones del pasado abril.

Así lo ha anunciado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, en una visita en Molins de Rei (Barcelona), uno de los municipios beneficiarios, que ha recibido 2 millones para ampliar su residencia y centro de día para mayores, informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

En concreto, se construirán 5 equipamientos nuevos y se llevarán a cabo 2 ampliaciones y 2 reformas de equipamientos ya existentes, lo que supondrá la creación de 471 nuevas plazas residenciales y de atención diurna, y la rehabilitación de otras 218 plazas.

Los municipios que se beneficiarán serán Calaf, Ripollet, Montornès del Vallès, Sallent, Centelles, Sant Julià de Vilatorta, Navàs y Molins de Rei (Barcelona) y Ribes de Freser (Girona).

Martínez Bravo ha afirmado que la línea de subvenciones se enmarca en el compromiso del Govern para "fortalecer el estado del bienestar, promover la cohesión social y favorecer una atención cercana y de calidad a las personas que lo necesitan".